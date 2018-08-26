СМИ: "МЮ" установил ценник на Марсьяля в 112 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" готов пойти на встречу нападающему Антони Марсьялю и выставить его на трансфер, сообщает Daily Star. По информации источника, руководство "красных дьяволов" хочет выручить на продаже 22-летнего игрока 112 миллионов евро (87 миллионов фунтов), притом, что в 2015 году они сами заплатили "Монако" за форварда 60 миллионов евро (58,5 миллиона фунтов).

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что между игроком и главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью в этом году установились непростые отношения. По словам португальского специалиста, Марсьяль – единственный игрок, которого он штрафовал за время работы с манкунианцами.

Контракт нападающего с "Юнайтед" рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне на его счету 60 минут в игре против "Брайтона" (2:3), за которые он не отметился результативными действиями.