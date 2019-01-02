СМИ: "МЮ" собирается подписать Маноласа в январе

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести защитника "Ромы" Костаса Маноласа в январское трансферное окно. Как утверждает Tuttomercatoweb, "красные дьяволы" готовы заплатить 34 миллиона фунта стерлингов, прописанных в качестве отступных в контракте 27-летнего грека.

В приобретении Маноласа лично заинтересован исполняющий обязанности главного тренера "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. На игрока также претендуют "Челси" и "Арсенал".

В текущем сезоне Манолас провел 21 матч за "Рому" и забил 3 гола.

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