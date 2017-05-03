СМИ: "МЮ" провел переговоры с "Торино" по поводу Белотти

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с "Торино" по поводу покупки нападающего Андреа Белотти, сообщает ESPN. Ранее сообщалось, что клуб рассматривает его в качестве замены Златану Ибрагимовичу. Последний получил серьезную травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.) и выбыл ориентировочно до января 2018 года. По информации СМИ, он покинет "МЮ" летом и может завершить карьеру.

В текущем сезоне на счету Белотти 27 голов в 34 матчах во всех турнирах. Ранее президент "Торино" Урбано Кайро заявил, что клуб рассчитывает выручить за футболиста 100 миллионов евро, прописанных в отступных.