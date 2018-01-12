СМИ: "МЮ" поборется с "Ман Сити" за хавбека "Шахтера" Фреда

"Манчестер Юнайтед" претендует на полузащитника "Шахтера" Фреда, сообщает The Times. Стоимость трансфера оценивается примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее в СМИ появилась информация, что хавбека может приобрести "Манчестер Сити". По словам Фреда, он ждет звонка от главного тренера Хосепа Гвардьолы.

В текущем сезоне Фред провел 16 матчей в чемпионате Украины, забил 2 гола и сделал 2 передачи.