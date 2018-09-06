СМИ: "МЮ" не заинтересован в приобретении Терри

"Манчестер Юнайтед" не собирается приобретать бывшего защитника "Челси" и сборной Англии Джона Терри, утверждает Manchester Evening News. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" рассчитывали укрепить центр обороны с помощью 37-летнего англичанина.

Вчера появилась информация, что на Терри претендует "Спартак", который ищет защитника на рынке свободных агентов после потери Самюэля Жиго.

Последним клубом Терри была "Астон Вилла". В составе бирмингемцев защитник провел в прошлом сезоне 36 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и сделав 1 голевую передачу.

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