СМИ: "МЮ" нашел, кем заменить Де Хеа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа может покинуть клуб. Как утверждает iNews, "красные дьяволы" согласились отпустить 28-летнего испанца в "ПСЖ" следующим летом.

В качестве замены Де Хеа рассматриваются два вратаря: Джордан Пикфорд ("Эвертон") и Ян Облак ("Атлетико"). Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 31,5 миллиона фунтов стерлингов, а 25-летнего словенца - в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Пикфорд провел 13 матчей за "Эвертон" и пропустил 15 мячей. Облак принял участие в 19 встречах в составе "Атлетико" и пропустил 17 голов.

Все о трансферах - здесь