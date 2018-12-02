13:31 | Футбол — Трансферы

СМИ: "МЮ" может приобрести Пикфорда и сделать его самым дорогим вратарем в истории

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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Эвертона" Джордану Пикфорду, сообщают британские СМИ.

По данным Mirror, "красные дьяволы" готовы отдать за игрока 70 миллионов фунтов. Если эта сделка состоится, англичанин станет самым дорогим вратарем мира в истории футбола. Нынешний рекорд принадлежит Алиссону, который перешел из "Ромы" в "Ливерпуль" за 66,8 миллиона фунтов. Сделка возможно, если контракт с "МЮ" не продлит основной голкипер Давид Де Хеа.

В текущем сезоне 24-летний Джордан Пикфорд провел 13 матчей за "Эвертон" и пропустил 15 мячей.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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