СМИ: "МЮ" хочет вернуть Погба в "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" хочет продать полузащитника Поля Погба уже в январе, сообщают британские СМИ. Рассматривается вариант с его возвращением в "Ювентус".

Как информирует Mirror, "МЮ" готов отпустить игрока в его бывший клуб. Кроме денег, "красные дьяволы", рассчитывают получить взамен кого-то из игроков "Ювентуса". В частности, в сферу их интересов входят Алекс Сандру и Миралем Пьянич.

Также указано, что клуб настроен продать игрока вне зависимости от продолжения работы Жозе Моуринью. 25-летний француз в текущем сезоне провел 20 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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