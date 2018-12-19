СМИ: "МЮ" хочет приобрести Дугласа Косту

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Ювентуса" Дугласу Косте, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, за несколько часов до увольнения Жозе Моуринью узнал об интересе клуба к бразильцу. В "МЮ" хотели бы оформить переход уже в январе. Ранее сообщалось, что и.о. главного тренера будет назначен Уле Гуннар Сульшер. Вероятно, работать с бразильцем, если сделка осуществится, будет уже он.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 15 матчей за "Ювентус" и сделал две результативные передачи.

Все о чемпионате Англии – здесь.