СМИ: "МЮ" готов заплатить за Пеллегрини 30 миллионов евро и удвоить его зарплату

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Corriere dello Sport, интерес к 22-летнему итальянцу проявляет "Манчестер Юнайтед". По данным источника, представители "МЮ" уже контактировали с агентом игрока.

"Манчестер Юнайтед" может выплатить сумму отступных за Пеллегрини, которая составляет 30 миллионов евро. При этом его зарплата будет увеличена в два раза – до 2 миллионов евро в год. "Рома" же рассчитывает продлить контракт с Пеллегрини, чтобы удержать его.