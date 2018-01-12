СМИ: М'Вила договорился с "Рубином" о расторжении контракта

По информации Footmercato, полузащитник Янн М'Вила договорился с "Рубином" о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Таким образом, он станет свободным агентом и сможет бесплатной перейти в "Сент-Этьен".
Отмечается, что он уже прошел медицинский осмотр для французского клуба и в ближайшее время подпишет контракт с новой командой до 2019 года.
В этом сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате России и забил два мяча. Всего за казанский клуб он отыграл 80 игр, забил три гола и сделал 7 передач. Ранее он играл на правах аренды в "Сандерленде" и "Интере".
Нефилим
Вопреки ------------------Не надо тут в контексте татарской воровской помойки использовать слово конюшня)))
23:56 12 января
Вопреки
На трансфер маркт НЕТ подтверждающей информации о том, что Мвила ушел бесплатно - у них нет вообще ничего... стоит вопрос и значит просто нет информации. Может быть выкупил свой контракт, а пресса, как всегда, дерьмеца подбросила, а может быть за символическую сумму отпустили... Так-что, НИЧЕГО, кроме трепа. Яну успехов дома, "Рубину" побыстреее избавиться от проблем Грасиевской конюшни.
22:14 12 января
Mark Krass
Слили даром очень дорогой балласт)) Надо было еще приплатить, вот бы все поржали ещё.
21:58 12 января
rusfed 2.0
Когда одни колхозники на деньги колхоза заключают договоры, а другие колхозники их расторгают, то с паршивой овцы даже клок снять не могут. Паршивая овца уходит свободным агентом
19:51 12 января