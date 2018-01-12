СМИ: М'Вила договорился с "Рубином" о расторжении контракта

По информации Footmercato, полузащитник Янн М'Вила договорился с "Рубином" о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Таким образом, он станет свободным агентом и сможет бесплатной перейти в "Сент-Этьен".

Отмечается, что он уже прошел медицинский осмотр для французского клуба и в ближайшее время подпишет контракт с новой командой до 2019 года.

В этом сезоне 27-летний футболист провел 19 матчей в чемпионате России и забил два мяча. Всего за казанский клуб он отыграл 80 игр, забил три гола и сделал 7 передач. Ранее он играл на правах аренды в "Сандерленде" и "Интере".