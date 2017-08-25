СМИ: Мужиков может перейти в "Ростов"

Полузащитник "Астаны" Серикжан Мужиков может перебраться в чемпионат России, сообщает Kazfootball. По информации источника, 28-летний хавбек до завершения летнего трансферного окна может пополнить состав "Ростова".

В этом сезоне в чемпионате Казахстана Мужиков сыграл 22 матча и забил 4 гола. Всего же на его счету 222 матча и 21 гол.

Ранее за "Ростов" выступали такие казахские футболисты, как Самат Смаков, Андрей Карпович и Рафаэль Уразбахтин.