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06:51 | Футбол — Трансферы

СМИ: Мужиков может перейти в "Ростов"

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Полузащитник "Астаны" Серикжан Мужиков может перебраться в чемпионат России, сообщает Kazfootball. По информации источника, 28-летний хавбек до завершения летнего трансферного окна может пополнить состав "Ростова".

В этом сезоне в чемпионате Казахстана Мужиков сыграл 22 матча и забил 4 гола. Всего же на его счету 222 матча и 21 гол.

Ранее за "Ростов" выступали такие казахские футболисты, как Самат Смаков, Андрей Карпович и Рафаэль Уразбахтин.

Дополнительная информация

http://kazfootball.kz/news/18176

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КОММЕНТАРИИ (6)
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marksan

Только мужиков не хватало... Из Казахстана! Таджиков уже покупаем!

08:57

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Попилили бюджетные бабки, вот и весь смысл перехода этого транса переодетого под мужичка.

08:47

Ulcer

Статья должна называться так: "Сколько мужиков перейдёт в Ростов?"

08:35

RSDsouth

Муса Думбия, Мужиков , до этого быть Бентли - как они там трансферы согласовывают ? На слух ?

07:55

ValeraK

Чувак офигеет, когда в первом же матче начнут скандировать всем стадионом его фамилию)) Мужиков или Мужики - кто там будет разбираться))

07:31

delacrua

не зря "ростов" - это мужики ))) достойное пополнение

07:12