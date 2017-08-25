СМИ: Мужиков может перейти в "Ростов"

Полузащитник "Астаны" Серикжан Мужиков может перебраться в чемпионат России, сообщает Kazfootball. По информации источника, 28-летний хавбек до завершения летнего трансферного окна может пополнить состав "Ростова".
В этом сезоне в чемпионате Казахстана Мужиков сыграл 22 матча и забил 4 гола. Всего же на его счету 222 матча и 21 гол.
Ранее за "Ростов" выступали такие казахские футболисты, как Самат Смаков, Андрей Карпович и Рафаэль Уразбахтин.
marksan
Только мужиков не хватало... Из Казахстана! Таджиков уже покупаем!
08:57
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Попилили бюджетные бабки, вот и весь смысл перехода этого транса переодетого под мужичка.
08:47
Ulcer
Статья должна называться так: "Сколько мужиков перейдёт в Ростов?"
08:35
RSDsouth
Муса Думбия, Мужиков , до этого быть Бентли - как они там трансферы согласовывают ? На слух ?
07:55
ValeraK
Чувак офигеет, когда в первом же матче начнут скандировать всем стадионом его фамилию)) Мужиков или Мужики - кто там будет разбираться))
07:31
delacrua
не зря "ростов" - это мужики ))) достойное пополнение
07:12