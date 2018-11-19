СМИ: Моуринью просматривал Витселя в матче между Бельгией и Исландией

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью присутствовал на матче группового турнира Лиги наций между сборными Бельгии и Исландии (2:0), который состоялся 16 ноября. Как утверждает HLN, португальский специалист просматривал двух игроков бельгийской национальной команды во время этой встречи.

Внимание Моуринью привлекли хавбек "Боруссии" Аксель Витсель и защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд. Оба игрока являются трансферными целями "МЮ" на январь.

Transfermarkt оценивает 29-летнего Витселя в 30 миллионов евро, а 29-летнего Алдервейрелда в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Витсель провел 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Алдервейрелд принял участие в 20 встречах.

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