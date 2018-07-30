05:16 | Футбол — Трансферы

СМИ: Моуринью отказался от предложения "Лиона" по Линделефу


Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил отказом на предложение "Лиона" продать защитника Виктора Линделефа. Об этом сообщают французские СМИ.

По данным L'Equipe, специалист счел необходимым оставить игрока в команде на следующий сезон. Французский клуб ищет нового центрального защитника. Кандидатура Йерри Мины из "Барселоны" не имеет единодушной поддержки в тренерском штабе, а переход Мамаду Сахо из "кристал Пэлас" выглядит маловероятным из-за его высокой зарплаты.

24-летний Виктор Линделеф в прошлом сезоне провел 29 матчей за "МЮ" во всех турнирах.

 

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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