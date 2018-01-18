СМИ: Моуринью одобрил возвращение Криштиану Роналду в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" приступил к изучению вопроса о вероятном возвращении в команду нападающего Криштиану Роналду, утверждает La Sexta. Согласно СМИ, португалец хочет покинуть "Реал" из-за разногласий с президентом клуба Флорентино Пересом. Кроме того, в первую очередь 32-летний игрок в качестве места для продолжения карьеры рассматривает именно "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью уже одобрил переход своего соотечественника. Напомним, что Моуринью и Криштиану Роналду бок о бок работали в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Перед уходом специалиста из "Реала" у него случился конфликт с ведущими игроками, в числе которых был и Криштиану Роналду.

Форвард выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего перешел в испанскую команду за 94 миллиона евро.