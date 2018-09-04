СМИ: Моуринью нашел замену Погба

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Реала" Тони Крооса. Как утверждает портал Goal, в покупке 28-летнего немца лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Сообщается, что португальский специалист находится в напряженных отношениях с полузащитником Полем Погба. Сам француз хочет покинуть клуб и отправиться в "Барселону" или "Ювентус". Кроос рассматривается Моуринью в качестве идеальной замены Погба.

В текущем сезоне Кроос провел 4 матча за "Реал" и не отметился результативными действиями. Погба принял участие в 4 играх в составе "Манчестер Юнайтед" и забил 2 гола.

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