СМИ: Мората дал согласие на переход в "Севилью"

Нападающий "Челси" Альваро Мората дал согласие на переход в "Севилью", информирует Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет арендовать 26-летнего испанца до конца сезона. Уточняется, что на следующей неделе пройдет встреча руководителей "Челси" и агента футболиста, где и решится его будущее.

Отметим, что английский клуб отпустит Морату только в том случае, если удастся договориться с "Миланом" о трансфере нападающего Гонсало Игуаина. В текущем сезоне Мората провел 23 матча за "Челси" и забил 7 голов.