СМИ: "Монако" хочет завершить трансфер Фабрегаса до полуночи

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас близок к переходу в "Монако". Как утверждает RMC Sport, 31-летний испанец прошел медосмотр в этом клубе.

"Монако" хочет завершить трансфер Фабрегаса до полуночи для того, чтобы успеть заявить его на игру 20-го тура чемпионата Франции против "Марселя", которая состоится 13 января.

В текущем сезоне Фабрегас провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. "Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 13 очков после 18 туров.

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