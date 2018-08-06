СМИ: Модрич заявил "Реалу" о желании покинуть клуб

Полузащитник "Реала" Лука Модрич сообщил руководству клуба о желании сменить команду, утверждает Gazzetta dello Sport. На минувшей неделе прессе появлялись сообщения о том, что в услугах 32-летнего хавбека заинтересован "Интер".

Издание утверждает, что итальянский клуб готов предложить футболисту четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Ранее новый главный тренер "королевского клуба" Хулен Лопетеги опроверг слухи об уходе одного из лидеров. Президент клуба Флорентино Перес, в свою очередь сказал, что готов расстаться с Модричем за 750 миллионов евро. Вместе с тем, в прессе сообщалось, что полузащитник может стать игроком "нерадзурри" за 60 миллионов евро.

Напомним, Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года. В составе мадридцев хавбек за 6 сезонов завоевал 14 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.