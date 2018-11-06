СМИ: Модрич может перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич может стать игроком "Ювентуса", сообщают испанские СМИ.

По информации Don Balon, "Юве" проявляет серьезный интерес к игроку. В "старой синьоре" считают, что он может усилить полузащиту. Ранее сообщалось, что команда также может подписать защитника "Реала" Марселу. Летом команду пополнил другой экс-игрок "сливочных Криштиану Роналду.

В текущем сезоне 33-летний хорват провел 15 матчей за "Реал" и сделал две результативные передачи.

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