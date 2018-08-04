СМИ: Мина согласовал 5-летний контракт с "МЮ"

Защитник "Барселоны" Йерри Мина в скором времени перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает Mundo Deportivo. Контракт "красных дьяволов" с 23-летним колумбийцем будет рассчитан на 5 лет.

Каталонский клуб готов расстаться с футболистом за 45 миллионов евро. Сообщается, что в Манчестере Мина будет зарабатывать 8,5 миллиона евро в год.

Ранее СМИ писали, что на защитника претендовали "Зенит" и "Эвертон".

В минувшем сезоне Мина провел 6 игр в составе "Барселоны" и отметился 1 результативной передачей.