СМИ: Мина не захотел переходить в "Зенит". Игрок близок к переходу в "МЮ"

Защитник "Барселоны" Йерри Мина близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Как утверждает Mundo Deportivo, 23-летний колумбиец согласовал детали контракта с "красными дьяволами", однако клубы пока не договорились о трансфере.

Манчестерскому клубу придется заплатить около 40 миллионов евро за защитника. Сообщается, что на футболиста претендовали "Лион", "Эвертон", "Фенербахче" и "Зенит". От перехода в турецкий и петербургский клуб колумбиец отказался практически сразу.

В минувшем сезоне Мина провел 6 игр в составе "Барселоны" и отметился 1 результативной передачей.