СМИ: Мина близок к переходу в "Эвертон"

Защитник "Барселоны" Йерри Мина может перейти в "Эвертон", утверждает портал Goal. В переходе 23-летнего колумбийца лично заинтересован главный тренер мерсисайдского клуба Марку Силва.

"Эвертон" предложил каталонскому клубу 17 миллионов евро за футболиста. Переговоры между двумя клубами активно идут, и спортивный директор "ирисок" Марсель Брэндс рассчитывает на их положительный исход.

Другим претендентом на колумбийца является "Зенит".

В минувшем сезоне Мина провел 6 игр в составе "Барселоны". На чемпионате мира-2018 он принял участие в 3 играх, забив 3 гола.