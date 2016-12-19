19:51 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Милан" согласился продать Луиза Адриану "Спартаку" за 7 миллионов евро

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"Милан" согласился продать форварда Луиза Адриану "Спартаку", который предложил за игрока 7 миллионов евро, утверждает Calciomercato. Ранее "СЭ" сообщал, что 29-летний форвард миланского клуба является одним из главных вариантов усиления атаки красно-белых в зимнее трансферное окно.

Луиз Адриану выступает за "Милан" с 2015 года, куда перешел из "Шахтера". В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 7 матчей и не забил ни одного мяча.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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msdan

все точно так же смеялись над ЗЕ... ваш уровень итд итп... а теперь я вижу как вы смеетесь над ним...

22:00

Jean4

Гаттуза 2 передних зуба себе удалил известно зачем, ведь с детства он приучен только к одной, очень нехорошей вещи. Ну что-же с ним поделать, родители его только этому и обучили. А также он считает себя знатоком итальянского футбола, не иначе! Всем здесь присутствующим его мнение однозначно стоит учитывать.

21:43

Last_angel

дорого за кота в мешке

21:42

SochyDo

Игрок который 2 года не показывает ничего и которому скоро 30, который и в Шахте много не забивал И 7 млн ЕВРО!!! Я бы голову оторвал тому идиоту кто занимается у нас подобного рода покупками За 7 млн можно купить крайнего напа Павона 20летнего из Бразилии что кладет и раздает навалом А мы берем старую бездарность

21:39

Promesov

Не ну а че? Чистый нап-наконечник. Замена для Зе нормальная вместо Мельгарехо. Возраст 29 лет самый пик. Сможет ли выйти на свой шахтерский уровень - не знаю будем посмотреть. Всяко хуже не будет чем напы Мельгарехо-Давыдов-Попов и т.д., который совсем уж не тянули в отсутствии Зе.

21:27

Tuxon

а ведь мясные понимают, что игрок дно лютое....сами себе хоть не врите)) хотя, о чем это я...

21:24

Гаттузо зол!

Jean4 /////Когда-то свин и у тебя были молочные зубы, а теперь и постоянных нет. Все течет, все меняется, это я к тому. Что там было 100 лет назад в Шахтере уже далекое прошлое. Ты сколько игр Милана посмотрел за 1.5 года? Одну .две? Вот-вот. А я почти все за исключением 5-6. Видел я этого уродца. Ну и ты надеюсь, его тоже скоро увидишь.

21:22

saber1

А чё не за 20 ???

21:18

Гаттузо зол!

Если сделка не сорвется, то буду очень рад!!! Милан наконец-то избавится от этого шлака. Ну и как бонус, этот шлак окажется в Спаме. Возраст 29 и судя по всему перебит и ему годков 32-33, еле двигается. И даже в прошлом сезоне, когда Милан совсем ничего не показывал, не смог стать основным игроком и лидером, а как только в команде появилась конкуренция плотно осел в глухом запасе. Свинята надо брать ,пожалисто, ведь надо же......

21:09

Искремас

Хороший нап. В Шахтаре прилично забивал. Посмотрим на него.

20:54

CanagliaVova

"В текущем сезоне чемпионата Италии он не забил ни одного мяча" - Сам бог ему в Спартак велел :-D

20:43

баламошка

werder63 Не знаю, в какой форме Луиз Адриану, но Каррера быстро выведет его на пик. Учитывая, что играл с Фернанду, забивал Батэ по 5 голов, то это хорошее усиление.////////////////////////Значит старым клячам будет по 10 забивать)

20:41

serzheo

RW.irk___ Шахтер - Луческу - ничего не напоминает? Если бы Мистер захотел, - забрал бы в 5 сек.

20:38

RW.irk

Серёж, это тебе Луческу сказал, что он его не хочет?)) Даже если б он его захотел, тот немного происхождением своим не вышел)) Немножко не ариец))

20:30

King's Bounty IIII

serzheo Все, что не хочет Луческу - забирает Спам. ))) _________ Сережа, ну что за глупости. Отпустите лучше Ломбертса из "родного дома".

20:26

serzheo

Все, что не хочет Луческу - забирает Спам. )))

20:25

etoleto86

Он и миллиона не стоит.Бокопор.

20:20

werder63

Не знаю, в какой форме Луиз Адриану, но Каррера быстро выведет его на пик. Учитывая, что играл с Фернанду, забивал Батэ по 5 голов, то это хорошее усиление.

20:17

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ