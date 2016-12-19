СМИ: "Милан" согласился продать Луиза Адриану "Спартаку" за 7 миллионов евро

"Милан" согласился продать форварда Луиза Адриану "Спартаку", который предложил за игрока 7 миллионов евро, утверждает Calciomercato. Ранее "СЭ" сообщал, что 29-летний форвард миланского клуба является одним из главных вариантов усиления атаки красно-белых в зимнее трансферное окно.
Луиз Адриану выступает за "Милан" с 2015 года, куда перешел из "Шахтера". В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 7 матчей и не забил ни одного мяча.
msdan
все точно так же смеялись над ЗЕ... ваш уровень итд итп... а теперь я вижу как вы смеетесь над ним...
22:00
Jean4
Гаттуза 2 передних зуба себе удалил известно зачем, ведь с детства он приучен только к одной, очень нехорошей вещи. Ну что-же с ним поделать, родители его только этому и обучили. А также он считает себя знатоком итальянского футбола, не иначе! Всем здесь присутствующим его мнение однозначно стоит учитывать.
21:43
Last_angel
дорого за кота в мешке
21:42
SochyDo
Игрок который 2 года не показывает ничего и которому скоро 30, который и в Шахте много не забивал И 7 млн ЕВРО!!! Я бы голову оторвал тому идиоту кто занимается у нас подобного рода покупками За 7 млн можно купить крайнего напа Павона 20летнего из Бразилии что кладет и раздает навалом А мы берем старую бездарность
21:39
Promesov
Не ну а че? Чистый нап-наконечник. Замена для Зе нормальная вместо Мельгарехо. Возраст 29 лет самый пик. Сможет ли выйти на свой шахтерский уровень - не знаю будем посмотреть. Всяко хуже не будет чем напы Мельгарехо-Давыдов-Попов и т.д., который совсем уж не тянули в отсутствии Зе.
21:27
Tuxon
а ведь мясные понимают, что игрок дно лютое....сами себе хоть не врите)) хотя, о чем это я...
21:24
Гаттузо зол!
Jean4 /////Когда-то свин и у тебя были молочные зубы, а теперь и постоянных нет. Все течет, все меняется, это я к тому. Что там было 100 лет назад в Шахтере уже далекое прошлое. Ты сколько игр Милана посмотрел за 1.5 года? Одну .две? Вот-вот. А я почти все за исключением 5-6. Видел я этого уродца. Ну и ты надеюсь, его тоже скоро увидишь.
21:22
saber1
А чё не за 20 ???
21:18
Гаттузо зол!
Если сделка не сорвется, то буду очень рад!!! Милан наконец-то избавится от этого шлака. Ну и как бонус, этот шлак окажется в Спаме. Возраст 29 и судя по всему перебит и ему годков 32-33, еле двигается. И даже в прошлом сезоне, когда Милан совсем ничего не показывал, не смог стать основным игроком и лидером, а как только в команде появилась конкуренция плотно осел в глухом запасе. Свинята надо брать ,пожалисто, ведь надо же......
21:09
Искремас
Хороший нап. В Шахтаре прилично забивал. Посмотрим на него.
20:54
CanagliaVova
"В текущем сезоне чемпионата Италии он не забил ни одного мяча" - Сам бог ему в Спартак велел :-D
20:43
баламошка
werder63 Не знаю, в какой форме Луиз Адриану, но Каррера быстро выведет его на пик. Учитывая, что играл с Фернанду, забивал Батэ по 5 голов, то это хорошее усиление.////////////////////////Значит старым клячам будет по 10 забивать)
20:41
serzheo
RW.irk___ Шахтер - Луческу - ничего не напоминает? Если бы Мистер захотел, - забрал бы в 5 сек.
20:38
RW.irk
Серёж, это тебе Луческу сказал, что он его не хочет?)) Даже если б он его захотел, тот немного происхождением своим не вышел)) Немножко не ариец))
20:30
King's Bounty IIII
serzheo Все, что не хочет Луческу - забирает Спам. ))) _________ Сережа, ну что за глупости. Отпустите лучше Ломбертса из "родного дома".
20:26
serzheo
Все, что не хочет Луческу - забирает Спам. )))
20:25
etoleto86
Он и миллиона не стоит.Бокопор.
20:20
werder63
Не знаю, в какой форме Луиз Адриану, но Каррера быстро выведет его на пик. Учитывая, что играл с Фернанду, забивал Батэ по 5 голов, то это хорошее усиление.
20:17