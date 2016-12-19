СМИ: "Милан" согласился продать Луиза Адриану "Спартаку" за 7 миллионов евро

"Милан" согласился продать форварда Луиза Адриану "Спартаку", который предложил за игрока 7 миллионов евро, утверждает Calciomercato. Ранее "СЭ" сообщал, что 29-летний форвард миланского клуба является одним из главных вариантов усиления атаки красно-белых в зимнее трансферное окно.

Луиз Адриану выступает за "Милан" с 2015 года, куда перешел из "Шахтера". В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 7 матчей и не забил ни одного мяча.