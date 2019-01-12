СМИ: "Милан" проявляет интерес к Феллаини

"Милан" вновь интересуется полузащитником "Манчестер Юнайтед" Маруаном Феллаини​, сообщает Nieuwsblad. Контракт 31-летнего бельгийца с "красными дьяволами" истекает летом 2020 года.

Феллаини не устраивает ситуация с игровым временем в команде. Бывший главный тренер Жозе Моуринью держал хавбека на скамейке запасных, а приход Уле Гуннара Сульшера значительно сократил минуты на поле до минимума.

Сообщается, что "Милан" попытается заполучить Феллаини в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл в 21 матче за "Манчестер Юнайте", забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Все о трансферах – здесь.