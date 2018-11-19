СМИ: "Милан" провел встречу с агентом Ибрагимовича

Нападающий "Лос-Анджелеса" Златан Ибрагимович может перейти в "Милан". Как утверждает MilanNews, в понедельник руководство "россонери" встретилось с агентом 37-летнего шведа Мино Райолой.

Мероприятие длилось около четырех часов. На нем обсуждалась возможность возвращения Ибрагимовича в "Милан" в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что футболист заинтересован в переезде в Италию. Он хочет иметь гарантии того, что не будет находиться в запасе команды, а получит достаточное количество игрового времени.

Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. В составе "россонери" он выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии.

Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес" с марта 2018 года. Он провел 27 матчей за клуб в чемпионате США, забил 22 гола и отдал 6 результативных передач.

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