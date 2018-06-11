СМИ: "Милан" просмотрит Головина в первом матче сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли посетят стартовый матч чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. На этой игре они хотят посмотреть на полузащитника ЦСКА Алексакндра Головина, сообщает Calciomercato.

Игра состоится 14 июня в "Лужниках". Гаттузо и Мирабелли не ограничатся этим матчем и пробудут в России около недели.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны "Ювентуса". В прошлом сезоне хавбек провел 43 матча в составе ЦСКА во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач.