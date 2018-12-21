17:59 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Милан" - основной претендент на Рэшфорда

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Нападающий "Манчестер Юнайтед"  Маркус Рэшфорд может покинуть клуб. Как утверждает Corriere della Sera, основным претендентом на 21-летнего англичанина является "Милан".

"Россонери" заинтересованы в укреплении атаки: они не смогли подписать нападающего "Лос-Анджелеса"  Златана Ибрагимовича, а также сомневаются насчет будущего форварда Гонсало Игуаина, арендованного у "Ювентуса". Transfermarkt оценивает Рэшфорда в 58,5 миллиона фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 20 матчей за "МЮ", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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