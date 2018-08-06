СМИ: "Милан" может усилиться Рабьо

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "ПСЖ" Адриену Рабьо, сообщает Corriere dello Sport. Ранее сообщалось, что 23-летний француз может продолжить карьеру в "Барселоне".

Испанский клуб отказался от идеи покупки Рабьо после покупки у "Баварии" Артуро Видаля.

Отметим, что для покупки хавбека парижан "росссонери" должны соответствовать правилам финансового fair play УЕФА.

Рабьо выступает за "ПСЖ" с 2012 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года. Трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 50 миллионов евро.