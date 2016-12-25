СМИ: "Милан" и "Спартак" договорились по трансферу Луиза Адриану

Нападающий "Милана" Луиз Адриану уже точно покинет команду в январе, сообщает Webcalcio. Бразилец перейдет в "Спартак". Стороны уже уладили все детали трансфера, а официально о сделке будет объявлено в первых числах января. "Милан" получит за своего форварда 4 миллиона евро, а сам игрок будет зарабатывать в Москве 4,5 миллиона евро.
"Милан" в 2015 году купил Адриану у "Шахтера" за 8 миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне потерял место в составе и выходил на поле в семи играх.
Басист
Судя по почерку)
02:14
Басист
Ю.Ю. === Юлич, werder63 - это, походу, Platinum, спартакус вершн)
02:13
Басист
Мевле, Навасу и Гранату пофиг, кого съедать, хоть Левандовски покупайте)
02:06
safari1985
Ну столько молодых талантливых форвардов, которые забивают, а мы опять берём отработанный продукт. неужели примера с Барриосом не хватило?
01:56
Avon151281
Ю.Ю. werder63 ______________ А киприотов от чего потряхивает?)) 22:34 25 ДЕКАБРЯ------------------------------------ Спросите у Апоэля,я думаю от того же что и Маккаби
00:25
aravir
6 голов в 36 матчах. Сразу видно уровень команды, которую устраивает подобная результативность.
00:09
werder63
Ю.Ю. werder63 ______________ А что Аленичев? Неужели сдал матч? Разумеется, Аленичев матч не сдавал. Но НЕТУ у человека ТРЕНЕРСКОГО опыта и квалификации тренировать такой клуб, как Спартак! НЕТУ! Весь опыт - тренер тульского Арсенала, при всем уважении к тульской команде - это НИЧТО в европейских кубках! Сегодня нашим командам и АЗ постоянно обыгрывать не под силу, и Дандолк мог вничью сыграть, и Маккаби рассыпался при 3-0 ТОЖЕ от отсутствия опыта побед)) И Каррера просчитался с Хабаровском и часовыми поясами! НО вся разница между ним и Большинством наших тренеров, что итальянец ТУТ ЖЕ, после матча взял вину за поражение на себя! А Аленичев, видя, что забить АЕКу сложно, после 1-1 в гостях, дома после 70-й минуты решил, как обычно, трусливо играть 0-0 и выйти в след. круг. А на последней минуте случился несчастный случай, и 0-1! Аленичев ТУТ ЖЕ все свалил на игроков, не выполнили ЗАМЫСЕЛ, которого НЕ БЫЛО! Поэтому сегодня игроки за Карреру землю жгут под ногами противника, поэтому и лидируют, и Зенит уже в упор не видят за пятиочковым отрывом))
23:53 25 декабря
Bes
Не будет у него такой зарплаты.
23:33 25 декабря
Дилан
я как фан Милана скажу, что он даже и близко не топ-форвард. ЗП бешеная, глупость полная
23:06 25 декабря
Chechaco
MaksAlex Эменике купили билет до Москвы, чтобы Адриану легче думалось. Мавр сделал своё дело...
22:58 25 декабря
onlywhitespartak
Ну все у нас самая офигенная атака в Европе , адриану , эминике , йоветович , манджукич и луану )) Федун не даст 4,5 ляма очередная утка !
22:56 25 декабря
Ю.Ю.
werder63 ______________ А что Аленичев? Неужели сдал матч?
22:52 25 декабря
jpanin
Скоро буча начнётся у мясных , все побегут к Федину за повышением содержания ...
22:50 25 декабря
werder63
Ю.Ю. werder63 ______________ А киприотов от чего потряхивает?)) Вы в следующем году в ЛИГЕ чемпионов и ПОЛУЧИТЕ ответ! А про Кипр если интересно - позвонИте Аленичеву! АЗ для Зенита - суперклуб? Нет, такой же аек))) Так что хвастать-то НЕЧЕМ! Поражений у всех хватает, а ПЯТЬ очков Спартак Зениту кинул!
22:44 25 декабря
MaksAlex
А как же Эменике?
22:38 25 декабря
Ю.Ю.
werder63 ______________ А киприотов от чего потряхивает?))
22:34 25 декабря
werder63
Отсталые в таблице чемпионата бомжары иззавидовались))) Конечно, с сашкой-деревяшкой им и в тройку явно не попасть))) Да вообще у Зенита какие напы: Дзюба - Технарь, Кокорин - Шампанский, даже САМ бил-бью-будубить на скамейке))) Маккаби трясется))) Со смеху! Про напов ЦСКА ничего не скажу - там их ВООБЩЕ НЕТ)))
22:29 25 декабря
AgekBam
Послушать этих балаболов, так Мясо уже в 11 напов играть будет ) прям всех до единого выкупять, никому ничего не оставять )
22:09 25 декабря
Ю.Ю.
Нет, Митюня, не только от нашего. И от вашего тоже. Имейте смелость признать это. Народное достояние, это не токма Газпром. Лукойл тоже бабушкин.
22:07 25 декабря
Митяй Антибомж
ЮЮшкин, какой там напряглись )) Они уже повымерли с голода и холода все, несчастные, от вашего гнета ))
22:02 25 декабря
Ю.Ю.
Российские старушки напряглись. В который уже раз...))
21:58 25 декабря
Митяй Антибомж
Пук с болот, шлак )) И это говорит болела команды, в основе которой играют такие "дарования" как Лодыркин, Дзюба и Сосо )) Сгинь, немытый, не смеши народ ))
21:56 25 декабря
bvb1987
родиану днодриану зачем покупать этого лавочника опять бабло отмывают
21:53 25 декабря
Жорик Вартанов
бред, не будет Федун столько платить запасному, вы вдумайтесь, космическая сумма для Спартака, и всего лишь зарплата 2 посредственных нападающих бомжей)))
21:53 25 декабря
голос из Санкт-Петербурга
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21:35 25 декабря
ЮКИ
он и у кротов несильно блистал...
21:23 25 декабря
Exsorsist
По ЗП, чистая лажа. ))))) Уже были суммы 6,5, 5, теперь 4.
21:21 25 декабря
Jean4
"4,5 миллиона евро." На Федуна это не похоже, если только с бонусами за игры\голы. Он Дзюбу за 300к чуть не придушил, а тут на 1.5 млн планку сразу поднял.
21:14 25 декабря
dominik6161
ЦИРК! Браво Радионов! весь хлам собираем
21:10 25 декабря
Пиитерец
А кто говорил, что свиньи не доятся? Ещё как доятся! :)))))))
21:07 25 декабря