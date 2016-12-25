СМИ: "Милан" и "Спартак" договорились по трансферу Луиза Адриану

Нападающий "Милана" Луиз Адриану уже точно покинет команду в январе, сообщает Webcalcio. Бразилец перейдет в "Спартак". Стороны уже уладили все детали трансфера, а официально о сделке будет объявлено в первых числах января. "Милан" получит за своего форварда 4 миллиона евро, а сам игрок будет зарабатывать в Москве 4,5 миллиона евро.

"Милан" в 2015 году купил Адриану у "Шахтера" за 8 миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне потерял место в составе и выходил на поле в семи играх.