СМИ: "Милан" и "Рома" поборются за полузащитника "Порту" Эрреру

Полузащитник "Порту" Эктор Эррера входит в сферу интересов "Милана" и "Ромы", сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazetta dello Sport, футболист не будет продлевать контракт, который истекает в конце нынешнего сезона. "Милан", у которого есть проблемы с финансовым фэйр-плей, хотел бы подписать игрока бесплатно. Также на него претендует "Рома". "Интер", в свою очередь, от варианта с хавбеком отказался.

28-летний мексиканец в текущем сезоне провел 28 матчей за "Порту" и забил три мяча при одной голевой передаче.

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