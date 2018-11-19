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СМИ: "Милан" и "МЮ" сразятся за Кэйхилла

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Защитник "Челси"  Гэри Кэйхилл может покинуть клуб. Как утверждает Sky Sports, на 32-летнего англичанина претендуют "Милан" и "Манчестер Юнайтед".

Контракт Кэйхилла с "Челси" истекает в конце этого сезона. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Кэйхилл выступает за "Челси" с 2012 года. В составе "синих" он дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Кэйхилл провел 6 матчей за "Челси" и не отметился результативными действиями.

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