СМИ: "Милан" и "Фиорентина" интересуются молодым игроком "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Сергей Иванов привлек интерес со стороны итальянских клубов, сообщает Федеральное агентство новостей. Сейчас 20-летний футболист играет за словацкий "Кошице" на правах аренды, в составе которого провел 8 матчей в национальном первенстве и забил два мяча.

В Иванове заинтересованы "Милан" и "Фиорентина" и ожидается, что летом клубы обратятся в "Зенит" с предложением о приобретении игрока. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.