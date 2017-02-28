19:51 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Милан" и "Фиорентина" интересуются молодым игроком "Зенита"

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Полузащитник "Зенита" Сергей Иванов привлек интерес со стороны итальянских клубов, сообщает Федеральное агентство новостей. Сейчас 20-летний футболист играет за словацкий "Кошице" на правах аренды, в составе которого провел 8 матчей в национальном первенстве и забил два мяча.

В Иванове заинтересованы "Милан" и "Фиорентина" и ожидается, что летом клубы обратятся в "Зенит" с предложением о приобретении игрока. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.

Дополнительная информация

https://riafan.ru/630403-molodym-igrokom-zenita-interesuyutsya-italyanskie-top-kluby

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