23:04 18 ноября | Футбол — Трансферы

СМИ: "Милан" хочет приобрести Фабрегаса

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Полузащитник "Челси"  Сеск Фабрегас может покинуть клуб. Как утверждает calciomercato, на 31-летнего испанца претендует "Милан".

Контракт Фабрегаса с "Челси" истекает в конце этого сезона. Футболист готов покинуть клуб, поскольку разочарован малым количеством игрового времени, получаемого в составе "синих".

"Милан" нуждается в укреплении центра поля: полузащитники "россонери" Лукас Билья и Джакомо Бонавентура из-за травм выбыли из строя минимум на два месяца. Transfermarkt оценивает Фабрегаса в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Фабрегас провел 9 матчей за "Челси" и забил 1 гол.

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