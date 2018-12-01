СМИ: "Милан" хочет приобрести двух игроков "Челси"

"Милан" намерен подписать двух игроков "Челси" в январе, утверждает Gazzetta dello Sport. В трансферный список "россонери" попали защитник Андреас Кристенсен и хавбек Сеск Фабрегас.

22-летний датчанин в этом сезоне не является игроком основного состава "Челси", поэтому хочет покинуть клуб. 31-летний испанец также получает мало игровой практики. Transfermarkt оценивает Кристенсена в 40 миллионов евро, Фабрегаса - в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Кристенсен провел 7 матчей за "Челси", Фабрегас принял участие в 10 играх, отметившись одним голом.

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