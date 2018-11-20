СМИ: "Милан" хочет подписать Видаля

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль может перейти в "Милан". Как утверждает Tuttosport, "россонери" хотят арендовать 31-летнего чилийца с последующим правом выкупа.

Видаль готов покинуть "Барселону": он недоволен положением запасного в каталонском клубе. "Милан" хочет укрепить центр поля: "россонери" потеряли полузащитников Джакомо Бонавентуру и Лукаса Билью на несколько месяцев из-за травм.

В текущем сезоне Видаль провел 15 матчей за "Барселону", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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