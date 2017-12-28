СМИ: Мхитарян хочет вернуться в "Боруссию"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян хочет вернуться в дортмундскую "Боруссию", сообщает Bild. Армянин недоволен своим положением в составе "МЮ", а главный тренер команды Жозе Моуринью согласен его продать за хорошую сумму.

Ранее директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что не представляет себе возвращения Мхитаряна в команду. Полузащитник выступал в составе немецкого клуба на протяжении трех сезонов до перехода в "МЮ". За это время он провел 139 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 гол.