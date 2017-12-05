13:25 | Футбол — Трансферы

СМИ: Месси отклонил предложение "Манчестер Сити" с подъемными в 100 миллионов евро

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси мог оказаться в "Манчестер Сити". По информации Marca, английский контракт предлагал контракт, от которого аргентинец решил отказаться. "Манчестер Сити" предложил Месси 100 миллионов евро подъемных и зарплату в размере 50 миллионов в год.

Напомним, Месси в ноябре продлил контракт с "Барселоной". Он стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям соглашения, годовой оклад 30-летнего игрока составляет 30 миллионов, а с учетом бонусов – 43 миллиона. Сумма отступных за аргентинца достигла 700 миллионов евро.

Месси не продается! Гарантия - 700 миллионов евро

 
 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Очень плохой мальчик

Деньги Месси практически не интересуют.Он заработал столько,что обеспечил свою старость на 200 лет вперед.И еще заработает столько же.

13:52

Дядька

И правильно сделал. Ничего особенного в этом МС нет. Лига чемпионов скоро расставит всех по своим местам.

13:40