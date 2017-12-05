СМИ: Месси отклонил предложение "Манчестер Сити" с подъемными в 100 миллионов евро

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси мог оказаться в "Манчестер Сити". По информации Marca, английский контракт предлагал контракт, от которого аргентинец решил отказаться. "Манчестер Сити" предложил Месси 100 миллионов евро подъемных и зарплату в размере 50 миллионов в год.

Напомним, Месси в ноябре продлил контракт с "Барселоной". Он стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям соглашения, годовой оклад 30-летнего игрока составляет 30 миллионов, а с учетом бонусов – 43 миллиона. Сумма отступных за аргентинца достигла 700 миллионов евро.

Месси не продается! Гарантия - 700 миллионов евро