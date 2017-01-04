19:24 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Мертенс не перейдет в "Зенит", а останется в "Наполи"

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Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс близок к продлению контракта с клубом, сообщает voetbalkrant.com. Ожидается, что новое соглашение будет заключено до 2020 года, по нему годовая зарплата футболиста составит 2 миллиона евро. 

По информации итальянских СМИ, интерес к футболисту сборной Бельгии проявлял "Зенит", рассчитывавший купить его за деньги, полученные от продажи Акселя Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Мертенс защищает цвета "Наполи" с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 11 голов в чемпионате Италии. 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

Неужто "Звенит" опять в пролёте???

19:40

Смерть сусликам

Да вы что как такое могло пройзойти:))

19:34

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