СМИ: Мертенс не перейдет в "Зенит", а останется в "Наполи"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс близок к продлению контракта с клубом, сообщает voetbalkrant.com. Ожидается, что новое соглашение будет заключено до 2020 года, по нему годовая зарплата футболиста составит 2 миллиона евро.

По информации итальянских СМИ, интерес к футболисту сборной Бельгии проявлял "Зенит", рассчитывавший купить его за деньги, полученные от продажи Акселя Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Мертенс защищает цвета "Наполи" с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 11 голов в чемпионате Италии.