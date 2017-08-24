СМИ: Мбаппе в ближайшие дни перейдет в "ПСЖ"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе в ближайшие дни подпишет контракт с "ПСЖ", утверждает Le Parisien. Парижский клуб выплатит за 18-летнего игрока 150 миллионов евро. В обратном направлении должен перейти другой игрок, имя которого не называется.

Напомним, что ранее в "ПСЖ" из "Барселоны" перешел нападающий Неймар за 222 миллиона евро. Теперь, чтобы не нарушить финансовый fair play, парижскому клубу, возможно, придется расстаться с рядом игроком, среди которых могут быть Серж Орье, Атем Бен Арфа, Гжегож Крыховяк, Гонсалу Гедеш, Родригес Моура Лукас, Юлиан Дракслер и Анхель Ди Мария.

Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 2019 года, он выступает за клуб с 2015-го. Ранее также сообщалось, что им заинтересованы "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".