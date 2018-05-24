СМИ: Мартинес вылетел в Милан и завтра должен пройти медосмотр в "Интере"

Форвард аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинес вылетел в Милан, сообщил в своем твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо. Футболист близок к переходу в "Интер".

Завтра игрок должен пройти медосмотр. Если не обследование не выявит у него серьезных проблем со здоровьем, он станет игроком "Интера".

20-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Аргентины и забил 12 мячей при пяти голевых передачах.