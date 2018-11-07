СМИ: Марсьяль может перейти в "Интер"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может стать игроком "Интера". Как утверждает The Sun, 22-летний француз отказался продлевать контракт с "красными дьяволами".

Действующее соглашение форварда с "МЮ" истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что он находится в напряженных отношениях с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью.

Трансферная стоимость француза составляет 60 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt.de.

Марсьяль выступает за "МЮ" с 2015 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал Кубок Англии и также Лигу Европы.

В текущем сезоне Марсьяль провел 12 матчей за "МЮ" и забил 6 голов.

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