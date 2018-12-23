СМИ: Манолас нанял Мино Райолу для перехода в "МЮ"

Защитник "Ромы" Костас Манолас нанял Мино Райолу в качестве нового агента, сообщает Football Italia. Отмечается, что это поможет ему провести переговоры о переходе в "Манчестер Юнайтед", с которым Райола давно сотрудничает.

Ранее стало известно, что скауты "МЮ" посетили матч "Ювентус" - "Рома" (1:0), на котором просматривали греческого футболиста. Контракт Маноласа с "Ромой" заключен до июня 2022 года с отступными в 36 миллионов евро.

27-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за "Рому" и забил два мяча при одной голевой передаче.