СМИ: "Манчестер Юнайтед" и "Реал" могут обменяться игроками

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе полузащитника "Реала" Тони Крооса. Как утверждают испанские СМИ, "красные дьяволы" готовы обменять 28-летнего немца на своего хавбека Поля Погба, а также доплатить значительную сумму денег.

Ранее сообщалось о конфликте 25-летнего француза с главным тренером манчестерской команды Жозе Моуринью.

В прошедшем сезоне Погба принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 7 голов и отметился 12 результативными передачами. Кроос провел 48 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 8 голевых пасов.