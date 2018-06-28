16:15 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести Крооса


Полузащитник "Реала" и сборной Германии  Тони Кроос является главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед", утверждает AS. В переходе 28-летнего немца лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью

Португальский специалист хочет укрепить центр поля и считает Крооса отличным дополнением к хавбеку Полю Погба. Отмечается, что контракт немца с "Реалом" рассчитан до 2021 года.

В минувшем сезоне Кроос провел 53 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

 

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