СМИ: "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести Година у "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" хочет совершить трансфер защитника "Атлетико" Диего Година, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Star, английский клуб готов заплатить за уругвайца 20 миллионов фунтов. В качестве краткосрочной альтернативы ему рассматривается защитник "Челси" Гэри Кэйхилл, переход которого может состояться в январе.

32-летний футболист в текущем сезоне провел 15 матчей за "Атлетико" и забил два мяча при одной голевой передаче.

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