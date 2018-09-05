16:06 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Манчестер Юнайтед" хочет купить Эрнандеза у "Атлетико"


"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника "Атлетико"  Люки Эрнандеза. Как утверждает France Football, подписание 22-летнего француза - идея главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Другим претендентом на защитника является "Реал".

Эрнандез выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Эрнандез также стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.

В текущем сезоне француз провел 2 матча в составе "Атлетико".

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