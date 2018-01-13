СМИ: "Манчестер Сити" предлагает "Шахтеру" за Фреда 55 миллионов евро

"Манчестер Сити" предлагает "Шахтеру" 45 миллионов фунтов стерлингов (55 миллионов евро) за полузащитника Фреда, сообщает Manchester Evening News. Донецкий клуб хочет получить от продажи бразильца больше. Кроме того, в приобретении игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед".

В "Сити" видят Фреда в качетсве замены Фернандинью, который ранее также выступал за "Шахтер". Сам бразилец хочет играть под руководством Хосепа Гвардьолы.

Отметим, Фред в этом сезоне провел 24 матча в составе "Шахтера", в которых забил 2 мяча.