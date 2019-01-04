СМИ: "Манчестер Сити" поборется с "Барселоной" за 19-летнего футболиста "Тулузы"

"Манчестер Сити" включился в борьбу за 19-летнего защитника "Тулузы" Жан-Клера Тодибо, сообщает RMC. Отмечается, что "горожане" достигли договоренности с французским клубом, но сам футболист хочет перейти в каталонскую команду.

С большой долей вероятности 19-летний игрок присоединится к "Барселоне" летом этого года в качестве свободного агента, поскольку его контракт с "Тулузой" истекает.

Сообщается, что президент "Тулузы" Оливье Садран договорился с "Манчестер Сити" о трансфере игрока зимой, но Тодибо отверг это предложение.

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