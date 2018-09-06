СМИ: "Манчестер Сити" хочет приобрести Рабьо

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении хавбека "ПСЖ" Адриена Рабьо. Как утверждает портал Goal, покупка 23-летнего француза - идея главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолы.

Другими претендентами на полузащитника являются "Милан", "Барселона" и "Ливерпуль", который уже контактировал с агентом футболиста. Контракт француза с "ПСЖ" истекает в конце этого сезона.

Рабьо выступает за "ПСЖ" с 2012 года. В составе парижан он 5 раз становился чемпионом Франции. В текущем сезоне хавбек провел 5 игр за "ПСЖ" и забил один гол.

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